Аварийные работы закрыли движение троллейбусов на Васильевском острове

В субботу, 8 августа, стало известно о закрытии троллейбусного движения по двум магистралям на Васильевском острове.
Об ограничениях движения сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс». Вечером в субботу на Васильевском острове приступили к аварийными работами, в связи с чем на Большом и Малом проспектах движение троллейбусов приостановлено. Общественный транспорт вернут на улицы после окончания работ, точное время не сообщается.
Так, троллейбусы следуют:
- №11: от к/ст «Тульская улица» до к/ст «Площадь Труда»;
- №1: движение закрыто;
- №9: троллейбусы переданы на маршрут №31.
- №10: троллейбусы переданы на маршрут №7.
Вся оперативная информация об изменениях в расписании движения общественного транспорта публикуется на сайте Горэлектротранса (electrotrans.spb.ru).
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе введут ограничения движения на время ремонта участка набережной.