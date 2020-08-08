Аварийные работы закрыли движение троллейбусов на Васильевском острове

В субботу, 8 августа, стало известно о закрытии троллейбусного движения по двум магистралям на Васильевском острове.

Об ограничениях движения сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс». Вечером в субботу на Васильевском острове приступили к аварийными работами, в связи с чем на Большом и Малом проспектах движение троллейбусов приостановлено. Общественный транспорт вернут на улицы после окончания работ, точное время не сообщается.

Так, троллейбусы следуют:

№11: от к/ст «Тульская улица» до к/ст «Площадь Труда»;

№1: движение закрыто;

№9: троллейбусы переданы на маршрут №31.

№10: троллейбусы переданы на маршрут №7.

Вся оперативная информация об изменениях в расписании движения общественного транспорта публикуется на сайте Горэлектротранса (electrotrans.spb.ru).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе введут ограничения движения на время ремонта участка набережной.