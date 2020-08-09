Заживо сгоревшую женщину нашли на пепелище в Красном Селе

Заживо сгоревшую женщину нашли на пепелище в Красном Селе
В Красном Селе сгорел частный дом. Фото: vk.com/ksinform

Тело женщины обнаружили в сгоревшем доме на Озерной набережной в Красносельском районе Петербурга.

По информации РЕН ТВ, специалисты установили личность погибшей — ей оказалась 50-летняя местная жительница. Во время пожара она не успела выбежать из дома. Ее тело нашли спустя некоторое время после разбора завалов.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России, все произошло вечером в субботу, 8 августа, в Красном Селе. Двухэтажный деревянный дом обрушился во время пожара. Огонь охватил дом по всей площади.

Спасатели локализовали пожар в 20.43, а открытое горение ликвидировали еще спустя 40 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС работают на месте пожара в Красносельском районе Петербурга. Столб дыма виден за километры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заживо сгорела красное село новости спб пожар смерть труп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На коронавирус в Петербурге проверили еще 13,6 тыс. человек
Конфликт между охранником и мигрантом в кафе в Невском районе закончился ...
Заживо сгоревшую женщину нашли на пепелище в Красном Селе
«Опель» насмерть сбил пешехода в Гатчинском районе
Советская граната плавала в канале Грибоедова со времен войны
Россиян ждет рост цен на мясо
Петербургские спортсмены пробегут полумарафон «Северная столица» ...
Три автомобиля вспыхнули посреди ночи на 2-й Комсомольской