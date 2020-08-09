Заживо сгоревшую женщину нашли на пепелище в Красном Селе

Тело женщины обнаружили в сгоревшем доме на Озерной набережной в Красносельском районе Петербурга.

По информации РЕН ТВ, специалисты установили личность погибшей — ей оказалась 50-летняя местная жительница. Во время пожара она не успела выбежать из дома. Ее тело нашли спустя некоторое время после разбора завалов.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России, все произошло вечером в субботу, 8 августа, в Красном Селе. Двухэтажный деревянный дом обрушился во время пожара. Огонь охватил дом по всей площади.

Спасатели локализовали пожар в 20.43, а открытое горение ликвидировали еще спустя 40 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС работают на месте пожара в Красносельском районе Петербурга. Столб дыма виден за километры.