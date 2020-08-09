Жена больного раком Юдашкина впервые за долгое время показала, как выглядит муж

Жена больного раком Юдашкина впервые за долгое время показала, как выглядит муж
Модельер Валентин Юдашкин с близкими. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

Супруга российского модельера Валентина Юдашкина впервые за долгое время показала фото с ним. Снимками с семейного отдыха Марина Юдашкина поделилась на своей странице в Instagram.

Судя по всему, пара путешествует по России. Они находятся в городе на Волге.

На снимках Юдашкин выглядит отдохнувшим. Подписчики Марины Юдашкиной обратили на это внимание, они пожелали модельеру выздоровления.

«Какие вы классные, здоровья вам и процветания», — пишут подписчики.

Впервые о болезни Юдашкина стало известно в 2016-м году. Тогда сообщалось, что модельер перенес операцию на почках. СМИ об онкологии тогда еще не писали, но позже выяснилось, что у Юдашкина обнаружили метастазы.

В 2018-м году начали появляться сообщения о том, что Юдашкин теряет голос из-за болезни, отмечалась также сильная худоба модельера.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Instagram валентин юдашкин онкобольной рак


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Взрывчатка в девяти вагонах»: анонимы заставили полицию побегать ...
Альпиниста из Петербурга завалило камнями в Приэльбрусье
Двух полицейских из Петербурга отправили под арест из-за взятки
Ученые выяснили, что значит головокружение при резком вставании
Уроженцу Чечни предъявили обвинение после нападения на сотрудницу полиции в ...
Жена больного раком Юдашкина впервые за долгое время показала, как выглядит муж
Сбивший мать с ребенком в Колпино водитель вернулся на место ДТП
Названа дата прощания с Андреем Ковалевым