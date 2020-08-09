Петербургские службы 60 раз отрепетировали аварийные ситуации

Петербургские службы 60 раз отрепетировали аварийные ситуации
Прорыв в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге ресурсоснабжающие и сетевые организации провели более 60 тренировок – репетировали различные аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Участие в тренировках принимали организации, дежурные, диспетчерские, аварийные службы, региональное управление МЧС и управляющие организации.

Всего в межотопительный сезон запланировано 97 подобных тренировок. Они должны быть проведены до 15 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Кроме того, к 15 октября обещают подготовить 670 единиц уборочной техники для уборки дворов. К 1 сентября также хотят закупить 25 тысяч тонн противогололедных материалов. Использование реагентов прошлой зимой не привело в восторг ни жителей, ни специалистов Росприроднадзора.

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