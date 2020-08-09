Государственные экзит-поллы показали победу Лукашенко на выборах

Государственные экзит-поллы показали победу Лукашенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

В Белоруссии прошли выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,3% голосов. Об этом рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

Центральная избирательная комиссия обновила данные экзит-поллов на выборах главы республики. Как сообщили РИА Новости, у основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской — 8% голосов.

Ермошина также призвала проигравших кандидатов на высший государственный пост признать поражение.

По последним данным, явка на выборах составила 79,01%. Большинство участков закрылись в 8 часов вечера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусы собрались у отделения посольства в Петербурге, приехала и полиция. Все они не успели проголосовать на выборах президента. При этом очередь у здания посольства образовалась еще в девять часов утра.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр лукашенко белоруссия выборы президента


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Федун заявил о снятии «Спартака» с РПЛ
Государственные экзит-поллы показали победу Лукашенко на выборах
Белорусы собрались у отделения посольства в Петербурге, приехала и полиция
Российский гонщик Даниил Квят занял десятое место в Гран-при 70-летия ...
На Киевском шоссе произошло ДТП с «перевертышем»
На Новоприозерском шоссе произошло два ДТП с расстоянием в километр
Футболист «Спартака» посвятил гол умершей матери и не сдержал слез
Российские авиакомпании в понедельник возобновят полеты на турецкие курорты