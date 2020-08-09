Государственные экзит-поллы показали победу Лукашенко на выборах

В Белоруссии прошли выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,3% голосов. Об этом рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

Центральная избирательная комиссия обновила данные экзит-поллов на выборах главы республики. Как сообщили РИА Новости, у основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской — 8% голосов.

Ермошина также призвала проигравших кандидатов на высший государственный пост признать поражение.

По последним данным, явка на выборах составила 79,01%. Большинство участков закрылись в 8 часов вечера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусы собрались у отделения посольства в Петербурге, приехала и полиция. Все они не успели проголосовать на выборах президента. При этом очередь у здания посольства образовалась еще в девять часов утра.