В Колпино пятеро спасателей за 15 минут потушили Peugeot

В Колпинском районе вспыхнул легковой автомобиль. Спасатели боролись с пламенем менее получаса.

Возгорание произошло в воскресенье, 9 августа, у дома №2 по улице Фидерная. Сигнал о горящей машине марки Peugeot поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 20:45.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, пять спасателей тушили транспортное средство 15 минут, однако у легковушки успел выгореть моторный отсек.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской улице 15 спасателей тушили пожар в двухкомнатной квартире. В помещении обгорело всего десять квадратных метров.