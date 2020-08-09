В Колпино пятеро спасателей за 15 минут потушили Peugeot

В Колпино пятеро спасателей за 15 минут потушили Peugeot
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Колпинском районе вспыхнул легковой автомобиль. Спасатели боролись с пламенем менее получаса.

Возгорание произошло в воскресенье, 9 августа, у дома №2 по улице Фидерная. Сигнал о горящей машине марки Peugeot поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 20:45.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, пять спасателей тушили транспортное средство 15 минут, однако у легковушки успел выгореть моторный отсек.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской улице 15 спасателей тушили пожар в двухкомнатной квартире. В помещении обгорело всего десять квадратных метров.

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ГУ МЧС России по Петербургу колпино пожар


 

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