На Лиговском спасатели тушат ресторан William Bass

В Петербурге на Лиговском проспекте загорелся ресторан William Bass. На месте происшествия уже работают спасатели.

Все случилось в ночь на понедельник, 10 августа, в доме №53. О возгорании рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, сильный пожар может навредить всему зданию. Прибывшие спасатели тушат полыхающее заведение.

Обстоятельства воспламенения не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино пять спасателей за 15 минут потушили полыхающую иномарку. У транспортного средства успел выгореть моторный отсек.