Samsung запустила в России продажи самого дешевого смартфона Samsung Galaxy A01 Core

Корейская компания Samsung выпустила на российский рынок самую бюджетную модель смартфона в актуальной линейке, Samsung Galaxy A01 Core.

На международном рынке устройство появилось немного раньше, модель за границей оценили в 75 долларов. При этом в России смартфон продается дороже, его стоимость составляет немногим меньше 6 тысяч рублей. Samsung Galaxy A01 Core представлен в трех цветах: синем, черном и красном. Кроме того, гаджет оснащен TFT-дисплеем диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1480 х 720 точек.