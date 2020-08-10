Samsung запустила в России продажи самого дешевого смартфона Samsung Galaxy A01 Core

Samsung запустила в России продажи самого дешевого смартфона Samsung Galaxy A01 Core
Новый смартфон работает на базе MediaTek MT6739, объем ОЗУ ограничивается 1 ГБ, на ПЗУ приходится 16 ГБ. Фото: www.samsung.com

Корейская компания Samsung выпустила на российский рынок самую бюджетную модель смартфона в актуальной линейке, Samsung Galaxy A01 Core.

На международном рынке устройство появилось немного раньше, модель за границей оценили в 75 долларов. При этом в России смартфон продается дороже, его стоимость составляет немногим меньше 6 тысяч рублей. Samsung Galaxy A01 Core представлен в трех цветах: синем, черном и красном. Кроме того, гаджет оснащен TFT-дисплеем диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1480 х 720 точек.

Основная камера имеет 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. В качестве операционной системы на смартфоне установлена Android 10 Go. Стоит признать, что у новой модели Samsung достаточно скромные характеристики, однако полностью соответствуют его цене.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как продлить работу аккумулятора на смартфоне.

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