В Пушкине задержали мужчину, который напал с ножом на прохожего в подъезде

Пока что в отношении подозреваемого составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Фото: pixabay.com

Пока что в отношении подозреваемого составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Фото: pixabay.com

В подъезде одного из домов по улице Архитектора Данини в городе Пушкин вечером 9 августа на мужчину напал с ножом неизвестный.

Пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 35-летнего мужчину с ранение брюшной полости. Его передали врачам для последующей госпитализации, медики оценивают состояние пациента как средне тяжелое.

По горячим следам полицейским удалось задержать предполагаемого преступника. Подозреваемым оказался 58-летний мужчина, который распивал с пострадавшим спиртное. Возлияния спровоцировали конфликт между собутыльниками и старший товарищ, недолго думая, достал нож. На данный момент возможный злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилист отправится в колонию за конфликт с ножом на дороге.