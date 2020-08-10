Гроза ждет жителей Ленобласти в понедельник

В Ленинградской области понедельник, 10 августа, обещает быть облачным и дождливым, жителей некоторых районов ждут грозы.

По информации пресс-службы главного управления МЧС по 47 региону, ночью в Ленобласти ожидается до +18 градусов, днем потеплеет до +24 градусов. В темное время суток ветер подует со скоростью 7 метров в секунду, а днем усилится до 10 метров в секунду.

В Ленинградской области пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Атмосферное давление будет слабо повышаться в течение дня.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях непогоды. Следует держаться подальше от мест, где бьют молнии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга 10 августа ждет последний теплый день.