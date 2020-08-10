Жителей Петербурга 10 августа ждет последний теплый день

Жителей Петербурга 10 августа ждет последний теплый день
Осадков сегодня не ожидается. Фото: Baltphoto

В понедельник, 10 августа, жители и гости Северной столицы смогут насладиться последним теплым днем перед длительным похолоданием.

По информации главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сегодня днем температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов, ночью похолодает до +16…+18. При этом последующие несколько дней столбик термометра останется на отметках ниже +20 градусов даже днем.

К счастью, сегодня ожидается преимущественно ясная погода, без осадков. Тем не менее, будет дуть холодный северо-западный и северный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня останется в норме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последний месяц лета не будет щедр к петербуржцам на жаркие дни. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

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