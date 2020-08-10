На автодороге Петербург-Сортавала грузовик насмерть сбил несовершеннолетнюю велосипедистку

На автодороге Петербург-Сортавала грузовик насмерть сбил несовершеннолетнюю велосипедистку
По факту ДТП проводится проверка. Фото: pixabay

Трагедия произошла в Приозерском районе Ленобласти сегодня 10 августа, в 11 часов утра.

Установлено, что наезд на пострадавшую произошел в зоне пешеходного перехода, не являющимся регулируемым. За рулем автомобиля «МАН» с полуприцепом находился 65-летний мужчина. В ходе невыясненных обстоятельств, он сбил несовершеннолетнюю девочку в тот момент, когда она переходила дорогу со своим велосипедом. Полученные травмы от столкновения оказались несовместимыми с жизнью, поэтому пострадавшая скончалась прямо на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Личность погибшей в данный момент устанавливается. На вид ей 10-15 лет. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту ДТП. Выясняются все причины случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец находится в состоянии клинической смерти после ДТП на Ветеранов.

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