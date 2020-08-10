Депутат Госдумы отказался от претензий к петербургскому СМИ и бизнесмену Пригожину

Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин отказался от иска к главе попечительского совета медиагруппы «Патриот», бизнесмену Евгению Пригожину и СМИ, которые писали, что Рашкин «получил от беглого олигарха два миллиона евро».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Приморский районный суд прекратил производство по иску депутата к двум СМИ и Пригожину.

Изначально депутат Рашкин требовал признать распространенную в СМИ информацию порочащей часть, достоинство и репутацию. Также он настаивал на публичном опровержении публикаций, в которых в частности говорилось о том, что политик получил крупную сумму от «беглого олигарха».

Во время судебного заседания от Рашкино поступило заявление об отказе от заявленных требований. Сам истец в суд не явился, но его адвокат отказ подтвердил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «глянцевый» фотограф взыскал с певицы Зары 150 тысяч рублей за нарушение авторских прав.