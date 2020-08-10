Минздрав просят отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавируса нужно отложить. Фармкомпании считают, что для начала необходимо успешно завершить третью фазу клинических испытаний

Соответствующее письмо направили на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Оно было отправлено Ассоциацией организаций по клиническим исследованиям, передает РБК.

Речь идет о вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Утверждается, что в испытаниях участие приняли менее ста человек. При этом обычно во время третьей фазы в тестировании участие принимают несколько тысяч человек.

Во время третьей фазы также собирается информация о ее безопасности для лиц с ослабленным иммунитетом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые высказали опасения из-за того, что вакцина от коронавируса, по их мнению, не поможет людям с ожирением.