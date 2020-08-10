В яблочной кожуре нашли лекарство от рассеянного склероза

В яблочной кожуре нашли лекарство от рассеянного склероза
Яблоки. Фото: pixabay

Ученые нашли вещество, которое может использоваться в качестве основы для лекарств от рассеянного склероза. Его обнаружили в кожуре яблок и груш.

Как пишет Proceedings of the National Academy of Sciences, речь идет об урсоловой кислоте. Специалисты выяснили, что вещество, которое содержится в кожуре фруктов, обладает противовоспалительными свойствами.

Исследование проводили ученые из университета Томаса Джефферсона. Урсоловая кислота также содержится в бруснике, облепихе, клюкве и чернике.

Ее использовали в эксперименте с лабораторными грызунами, у которых воспроизвели стадию рассеянного склероза. В течение нескольких месяцев мыши получали кислоту. В результате их состояние значительно улучшилось.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые из США нашли способ побороть рак, который ранее считался неизлечимым. Специалисты раскрыли свойство опухолевых клеток менять метаболизм.

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