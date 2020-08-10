В Ленобласти спасли раненого ястреба

В Ленинградской области спасли ястреба, который повредил себе крыло.

Об этом рассказали в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

Раненую птицу нашли на территории лицея в Тихвине. Ястреба обнаружил дежурный администрации. Он рассказал специалистам, что птица не может улететь.

На месте ястреба отловили, его отправили на реабилитацию.

«Цепкие когти и мощный клюв, несмотря на повреждения крыла, представляли значительную опасность при отлове и транспортировке животного», — рассказывают специалисты.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на волю выпустили краснокнижных птиц. В июне специалисты отправили на волю в заказнике «Сестрорецкое болото» шесть птиц — трех осоедов, ушастую сову, лугового луня и желна. Один из осоедов был найден в Михайловском соду.