Минтруд объяснил, как россиян будут переводить на удаленку

Чтобы перевести сотрудника на удаленную работу нужно издать соответствующий приказ. Фото: pixabay.com

Чтобы перевести сотрудника на удаленную работу нужно издать соответствующий приказ. Фото: pixabay.com

Министерство труда объяснило порядок перевода жителей России на удаленную работу.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минтруда, российские работники имеют возможность перейти на удаленную работу, даже если она не предусмотрена трудовым договором.

В ведомстве отметили, что работодатели могут перевести сотрудников на работу из дома «в целях предупреждения распространения коронавируса». Речь идет о тех работниках, которые имеют такие технические возможности.

Чтобы перевести сотрудника на удаленную работу нужно издать соответствующий приказ. Документ должен содержать информацию об условиях работы, в том числе график. При этом зарплата, если должностные обязанности сохраняются, должна оставаться прежней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут компенсировать расходы, потраченные на удаленке.