В Петербурге бизнесмен обнаружил рядом со своей квартирой гранату и записку с угрозами

В Петербурге бизнесмен обнаружил рядом со своей квартирой гранату и записку с угрозами
Полиция разбирается в обстоятельствах получения такой "корреспонденции". Фото: pixabay.com

Около 10 утра 10 августа в экстренную службу позвонил бизнесмен, живущий в одном из домов на проспекте Обуховской обороны, и завил, что нашел подозрительный предмет в собственной парадной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники дежурной части полиции обнаружили на отгораживающей решетке, которая отделяет квартиру индивидуального предпринимателя от соседей, предмет, напоминающий гранату. В дальнейшем подтвердилось, что это была граната Ф-1 в рабочем состоянии.

Кроме того, из почтового ящика заявителя полицейские достали записку на листе А4, где явственно читались угрозы в адрес бизнесмена. Специалисты ОМОН обезвредили гранату, по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Камер видеонаблюдения в подъезде не оказалось, полиция продолжает разыскивать преступника и разбираться в обстоятельствах случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка «заминировала» стоматологическую клинику из-за конфликта с учреждением.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
граната проспект обуховской обороны санкт-петербург угроза убийством


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге соцработница почти год пользовалась банковской картой пожилой ...
На Гражданском проспекте изнасиловали и ограбили женщину
На коронавирус обследовали еще 12 тыс. жителей Петербурга
Реконструкцию теплосетей в Приморском районе проведут за 333 млн рублей
В Петербурге бизнесмен обнаружил рядом со своей квартирой гранату и записку ...
В Приозерском районе на реке Вьюн прохожий нашел в воде труп
Две полосы на развязке КАД с Мурманским шоссе закроют из-за ремонта
Петербурженка отдала мошеннику золото на 330 тыс. рублей