В Петербурге бизнесмен обнаружил рядом со своей квартирой гранату и записку с угрозами

Около 10 утра 10 августа в экстренную службу позвонил бизнесмен, живущий в одном из домов на проспекте Обуховской обороны, и завил, что нашел подозрительный предмет в собственной парадной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники дежурной части полиции обнаружили на отгораживающей решетке, которая отделяет квартиру индивидуального предпринимателя от соседей, предмет, напоминающий гранату. В дальнейшем подтвердилось, что это была граната Ф-1 в рабочем состоянии.

Кроме того, из почтового ящика заявителя полицейские достали записку на листе А4, где явственно читались угрозы в адрес бизнесмена. Специалисты ОМОН обезвредили гранату, по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Камер видеонаблюдения в подъезде не оказалось, полиция продолжает разыскивать преступника и разбираться в обстоятельствах случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка «заминировала» стоматологическую клинику из-за конфликта с учреждением.