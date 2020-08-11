Петербуржцы попали в смертельное ДТП по пути в Белоруссию

Петербуржцы попали в смертельное ДТП по пути в Белоруссию
Один из водителей скончался по пути в больницу. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Автомобилисты устроили массовое ДТП с погибшими на трассе до Белоруссии. Один из водителей умер в машине скорой помощи.

Согласно информации регионального ГИБДД, три участника дорожного движения устроили аварию на 72-м километре автодороги «Петербург — Псков — Невель — граница с Белоруссией». Все произошло около девяти утра во вторник, 11 августа.

Предварительно, в ДТП попали три машины: «Мицубиси Лансер», «Сузуки Лиана» и «Хендай Солярис».

Результатом серьезной аварии стала смерть 23-летнего водителя «Сузуки». Он скончался по пути в медучреждение. Также травмы получил 24-летний водитель «Мицубиси». Он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой водитель насмерть сбил пешехода на Дунайском.

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