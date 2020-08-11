В Петербурге осудили гражданина Республики Узбекистан, который насмерть сбил женщину на трамвайной остановке

Прокуратура Выборгского района признала виновным гражданина Республики Узбекистан в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть женщины.

В октябре прошлого года около 23 часов вечера, обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, уходил от погони, боясь быть остановленным полицейскими. Он ехал со скоростью 120-130 км/час по проспекту Энгельса в сторону проспекта Просвещения. На пересечении Энгельса и улицы Шостаковича мужчина потерял контроль над управлением и вылетел на трамвайные пути, протаранив расположенную рядом остановку.

Жертвами аварии стали две женщины, одна из которых, 1945 года рождения, получила несовместимые с жизнью травмы. Виновник ДТП отправится в колонию-поселение на 4 года, а также лишен прав на 3 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ушаковском мосту столкнулись самокатчик и мотоциклист.