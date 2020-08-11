Петербуржцы обеспокоены возможным закрытием города на карантин с 20 сентября

Петербуржцы активно пишут губернатору города Александру Беглову о панике среди населения, которая нарастает из-за слухов о якобы полном закрытии города с 20 сентября. Всему виной коронавирус.

На странице градоначальника в социальной сети «Вконтакет» петербурженка оставила комментарий о возможном закрытии города с 20 сентября из-за сложной эпидемиологической ситуации и связанных с этим опасениях. Он набрал множество лайков горожан.

Как сообщил АБН, женщина также уточнила, что второго подобного ограничения люди не смогут перенести ни морально, ни материально.

Жители опасаются, что город могут вновь отправить на всеобщую самоизоляцию из-за подъема заболеваемости новым вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вновь резко подскочила суточная смертность от COVID-19. Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на вторник, 11 августа, число погибших от COVID-19 в Северной столице за последние сутки выросло практически втрое.