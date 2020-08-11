Почтовый квартал в Петербурге станет общественным пространством

Обустроить историческую территорию для досуга и отдыха договорились между собой Смольный и «Почта России». В рамках инициативы было подписано соответствующее соглашение.

Предполагается, что Почтовый квартал станет излюбленным местом как для петербуржцев, так и гостей города. В обновленной общественной зоне будет произведен ремонт зданий. Объекты, которые находятся в собственности города, правительство отремонтирует за своей счет. Здания принадлежащие «Почте России» приведет в порядок сама организация.

Помимо этого, на территории, расположенной между Исаакиевским собором и Новой Голландией, появится музыкальная зона. Отвечать за ее развитие будет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Подробностей о культурном объекте пока нет, но известно, что он будет не совсем похож именно на театр. При этом, он отличится своей неповторимостью. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Стоит отметить, что благоустройство данной территории начали обсуждать еще на Петербургском экономическом форуме в 2019 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Почта России» создаст общественное пространство в Петербурге.