Экспертная группа изучит вероятность проседания грунта в ходе строительства станции «Театральная»

Технический совет специалистов из различных ведомств и организаций позволит проконтролировать безопасную реализацию работ по возведению новой станции метрополитена.

Из-за рисков просадки грунта сначала будет организовано строительство вестибюля станции рядом с Мариинским театром, со стороны Лермонтовского проспекта. Судьбу второго вестибюля, который должен расположиться на стороне Театральной площади, решат специалисты.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заверил, что ситуация находится под контролем, а безопасность строительства будет полностью обеспечена. В связи с этим, проектные решения могут быть немного видоизменены в ходе обсуждений комиссии. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Пока что, возведение станции идет согласно предписанному графику. Работы по прокладке тоннеля начались еще в 2015 году. «Театральная» расположится между станцией «Спасская» и «Горный институт» (также строится в настоящее время). Открыть для пассажиров очередную станцию городской подземки планируют в 2024-2025 годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вестибюль станции «Театральная» планируют открыть к 2025 году.