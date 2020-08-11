Экспертная группа изучит вероятность проседания грунта в ходе строительства станции «Театральная»

Экспертная группа изучит вероятность проседания грунта в ходе строительства станции «Театральная»
Метро Петербурга. Фото: Baltphoto

Технический совет специалистов из различных ведомств и организаций позволит проконтролировать безопасную реализацию работ по возведению новой станции метрополитена.

Из-за рисков просадки грунта сначала будет организовано строительство вестибюля станции рядом с Мариинским театром, со стороны Лермонтовского проспекта. Судьбу второго вестибюля, который должен расположиться на стороне Театральной площади, решат специалисты.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заверил, что ситуация находится под контролем, а безопасность строительства будет полностью обеспечена. В связи с этим, проектные решения могут быть немного видоизменены в ходе обсуждений комиссии. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Пока что, возведение станции идет согласно предписанному графику. Работы по прокладке тоннеля начались еще в 2015 году. «Театральная» расположится между станцией «Спасская» и «Горный институт» (также строится в настоящее время). Открыть для пассажиров очередную станцию городской подземки планируют в 2024-2025 годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вестибюль станции «Театральная» планируют открыть к 2025 году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грунт Максим Соколов метро театральная


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве от коронавирусной инфекции скончалось еще 12 человек
На парковке «Мега Дыбенко» произошло ДТП с участием каршеринга и такси
В ходе экологической акции петербуржцы сдали 7 килограмм батареек и аккумуляторов
У артистов Мариинского театра обнаружили коронавирус
Экспертная группа изучит вероятность проседания грунта в ходе строительства ...
Евросоюз рассматривает возможность принятия санкций по отношению к ...
Слуцкий возмутился работой арбитров на матче «Рубин» — «Локомотив»
Госпиталь для ветеранов войн получил в дар медицинское оборудование от Германии