У артистов Мариинского театра обнаружили коронавирус

Несколько участников балетной труппы театра оказались заражены COVID-19.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что болезнь добралась и до Мариинского театра. Несколько артистов балета почувствовали недомогание и прекратили работу. Они сразу же прошли тестирование не коронавирусную инфекцию, результаты которого оказались положительными. Данную информацию подтвердил художественный руководитель учреждения Валерий Гергиев. Он отметил, что театр еще долго продержался, но все равно не смог избежать влияния коварного патогена. По словам Гергиева, заболело два-три человека.

Известно, что инфицированные находятся дома на самоизоляции и получают необходимое лечение. Стоит отметить, что все артисты Мариинки на постоянной основе сдают анализы на COVID-19. Без них они не допускаются к работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр рассказал, сколько потерял из-за пандемии.