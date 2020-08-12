На Сахалине на берег выбросило тушу неизвестного существа

На Сахалине на берег выбросило тушу неизвестного существа
Пользователи предположили, что это дельфин, морская белокрылая свинья или нерпа. Фото: vk.com/incident65

На Сахалине туристы заметили необычное существо: на берег выбросило огромную тушу неизвестного морского обитателя. В длину животное составляет до нескольких метров.

Фотографиями существа поделились в группе «Инцидент | Сахалин» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что у морской твари имеется клюв, как у дельфина. Ею также заинтересовались ученые, которые собираются отыскать тушу и взять с неее пробы.

Как сообщили РИА Новости, пользователи предположили, что это дельфин, морская белокрылая свинья или нерпа. Ученые полагают, что на берег выбросило плавуна или клюворыла, который обычно обитает на глубине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спасали маленького нерпенка, которого выбросило на берег Владимирской бухты. Он был очень сильно истощен, утомлен и без помощи человека бы не выжил.

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природа Россия. сахалин


 

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