Петербургский капитан судна «София» умер от коронавируса

Капитан судна «София», житель Петербурга, умер в порту «Южный» под Одессой. Причиной стало осложнение коронавирусной инфекции.

Об этом gazeta.spb.ru рассказали в Межрегиональном морском профсоюзе.

«К сожалению, это, действительно, так», — отметил собеседник издания.

Пока подтвердили смерть только капитана. Всего на судне находится 14 членов экипажа. При этом положительный тест на коронавирус получили десять человек. Сейчас профсоюз выясняет, где именно находятся заболевшие.

Судно стояло в порту на карантине, ранее его отогнали.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что за последние сутки в Петербурге подтвердили еще 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В Ленобласти за последние 24 часа вирус подхватили 28 человек.

При этом в Северной столице под наблюдением врачей находятся более 500 человек, большая часть из них контактировали с заболевшими.