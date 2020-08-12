В Минске силовики открыли огонь по людям, кричавшим с балконов

В столице Белоруссии, где уже несколько дней идут протесты против произвола властей, ОМОН начал стрелять по людям, которые помогали протестующим, крича со своих балконов.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Все произошло у жилых домов на проспекте Дзержинского рядом со станцией метро «Грушевка» в Минске. Сообщается, что собравшихся там протестующих начали разгонять омоновцы, которые приехали на автозаках.

Люди начали разбегаться, а жильцы рядом стоящих многоэтажек кричали им, в какую сторону лучше бежать и где можно спрятаться. В ответ от силовиков они получили выстрелы из помповых ружей в свою сторону.

Напомним, белорусы массово вышли на улицы после выборов президента, которые прошли 9 августа. По данным местного ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов.

После этого недовольные итогами голосования граждане вышли на улицы. Массовые протесты продолжаются в городах республики уже четвертый день.

ОМОН разгоняет людей, используя водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В результате

столкновений погиб один гражданский, многие госпитализированы. Задержано около шести тысяч человек. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ОМОН начал штурм подъездов жилых домов в Минске.