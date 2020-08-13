В Белоруссии заметили самолет российских ВКС

В Белоруссии заметили спецборт Воздушно-космических сил России. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания самолетов FlightRadar.

Пассажирский самолет Ту-134АК (бортовой номер RA-65690) в среду, 12 августа, около 10 утра вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Подмосковье, а затем он был замечен в населенном пункте Замок под Минском. На этом воздушном судне есть опознавательные знаки ВВС России, согласно информации портала russianplanes.net.

Позже появилась информация, что в Белоруссию прилетело несколько Ту-134АК, а также судно с с номером RA-65992. Последний вылетел обратно через три часа.

Ту-134ВК — это самолет повышенной комфортности на 24 места и салон люкс на 13 мест. Обычно эти судна оборудованы средствами спецсвязи и предназначаются для ВВС и перевозок важных лиц правительств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирский самолет резко потерял высоту в небе над Китаем. Всего за две минуты лайнер снизился с 9,3 тыс. метров до 3,7 тыс. метров.