В Купчино собралась пробка из трамваев из-за выстрела неизвестного

Происшествие, которое случилось вечером 12 августа во Фрунзенском районе, на какое-то время парализовало движение трамваев.

Все дело в том, что неизвестный злоумышленник повредил стекло у одного из трамваев на улице Ярослава Гашека. Известно, что воздействие произошло снаружи. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что на остановке «Купчинская улица» произошел выстрел. По крайней мере, так утверждает водитель пострадавшего состава. Однако, некоторые свидетели предположили, что мог быть брошен и камень.

К счастью, на момент инцидента внутри транспортного средства практически никого не было, поэтому обошлось без ранений среди пассажиров. Однако, стекло в трамвае оказалось разбито.

Из-за случившегося трамвай встал, а за ним постепенно собралась пробка, поэтому движение временно было затруднено. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и аварийная служба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инженер ЛАЭС выстрелил в соседа по даче в Сосновом Бору.