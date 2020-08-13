Белорусские военные поддержали протестующих и выбросили свою форму

Далеко не все представители военных подразделений республики оказались против митингов, которые начались после выборов президента.

В социальной сети Instagram начали появляться видеозаписи, на которых мужчины, утверждающие, что несли военную службу в Белоруссии, демонстративно выбрасывают свою форму в знак солидарности с протестующими.

На одной из видеозаписей мужчина утверждает, что больше не испытывает гордость за несение свой службы в спецназе, поэтому не хочет более оставлять форму с соответствующей нашивкой при себе.

Другой мужчина в своем профиле рассказал, что «белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет» и выбросил на камеру свой берет в мусорное ведро.

Напомним, массовые волнения в республике начались после победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Далеко не все жители Белоруссии согласились с результатами голосования. Люди вышли на улицу открыто заявить об этом. Протесты проходят уже четвертый день. Из-за столкновений с силовиками и использования против активистов резиновых пуль и светошумовых гранат, регулярно появляется информация о пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске силовики открыли огонь по людям, кричавшим с балконов.