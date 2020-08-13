«Яндекс» в Минске заблокировали вооруженные люди

&#171;Яндекс&#187; в Минске заблокировали вооруженные люди
Фото: yandex.ru

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы «Яндекса» в Минске. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Одетые в черное люди пришли в здание, где располагается отдел разработки и сервисов «Яндекса», а также в помещение с сотрудниками водительского хаба «Яндекс. Такси».

Офисы заблокированы, в некоторых в настоящее время находятся сотрудники. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на слова источника агентства в компании, головной офис не может с ними связаться.

Детали случившегося выясняют.

Напомним, в Белоруссии волна несанкционированных акций протеста началась после того, как в стране прошли выборы президента. Граждане вышли на улицы после того как стало известно, что на выборах вновь победил действующий президент Александр Лукашенко. Из-за столкновений с правоохранителями пострадали многие участники митингов. Известно уже об одном случае гибели человека в Минске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, телеведущая Скабеева похвалила белорусский ОМОН, жестоко избивающий протестующих.

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