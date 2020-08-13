Скабеева похвалила белорусский ОМОН, жестоко избивающий протестующих

Скабеева похвалила белорусский ОМОН, жестоко избивающий протестующих
Ольга Скабеева. Фото: @olgaskabeeva/ Instagram

Российская телеведущая Ольга Скабеева одобрила жесткие действия белорусских силовиков по отношению к протестующим против результатов голосования на президентских выборах.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. В эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия 1» она подчеркнула, что в Киеве своевременно разогнать митинги не смогли, поэтому в стране «майдан» не заканчивается уже 6-й год. В Белоруссии, по ее словам, аналогичную ситуацию удалось решить «практически за три дня».

Телеведущая также добавила, что не поддерживает произвол сотрудников органов правопорядка, но отметила, что такие меры работают, когда нужно разогнать митингующих.

Напомним, в Белоруссии волна несанкционированных акций протеста началась после того, как в стране прошли выборы президента. Граждане вышли на улицы после того как стало известно, что на выборах вновь победил действующий президент Александр Лукашенко. Из-за столкновений с правоохранителями пострадали многие участники митингов. Известно уже об одном случае гибели человека в Минске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала результаты голосования на выборах президента в столице.

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