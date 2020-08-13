В Петербурге суд оштрафовал «Пятерочки» за санитарно-эпидемиологические нарушения

Василеостровский районный суд привлек к ответственности ООО «Агроторг» за небезопасную работу в условиях пандемии.

Речь идет о двух продуктовых магазинах, в которых в ходе проверок, инициированных из-за вспышек инфекционных заболеваний, обнаружились грубые нарушения.

В магазине на Морской набережной, где инфекцию подхватил директор, в мае не было должного запаса средств дезинфекции, уборка производилась некачественно, а за температурой и состояниям самочувствия работников отсутствовал контроль. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В магазине на улице Кораблестроителей, где заболел администратор, выявлены следующие нарушения: работники привлекались не к своим должностным обязанностям, отсутствовали средства дезинфекции в необходимом количестве, товары хранились прямо на полу, большая часть персонала персонала присутствовала на смене в грязных вещах, а в санузле не присутствовал кожный антисептик. Отметим, что проверка проходила также в мае.

Суд принял решение оштрафовать юридическое лицо ООО «Агроторг» на 150 тысяч рублей за каждый случай административного правонарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поликлинику в Пушкинском районе оштрафовали на 100 тысяч за санитарные нарушения.