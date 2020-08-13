В Киришах строители начали бетонирование опор нового моста через Волхов

В Киришах строители начали бетонирование опор нового моста через Волхов
На конец года намечено начало надвижки пролётного строения длиною 124 метра. Фото: lenobl.ru

В Киришском районе Ленобласти строители начали бетонирование крайних опор нового мостового перехода через реку Волхов– одно из самых масштабных дорожных проектов области.

Об этом стало известно в четверг, 13 августа. Стоимость строительства моста в Киришах составляет 3,7 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2022 году. Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, параллельно идет сооружение временных мостов для выхода техники на середину реки.

«Стройка идет с опережением графика», — заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Отметим, что новый мост потребовался из-за значительного увеличения потока транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Верево. Он побывал в раздевалках, тренерских, зале хореографии комплекса, отметил функциональность его оснащения, а также качество покрытия спортзала.

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В Киришах строители начали бетонирование опор нового моста через Волхов
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