Удобный и недорогой: Дрозденко осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Верево

Удобный и недорогой: Дрозденко осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Верево
Фок находится в оперативном управлении Веревского сельского культурно-досугового центра. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Веревском поселении Гатчинского района.

Глава Региона побывал в раздевалках, тренерских, зале хореографии комплекса в деревне Молое Верево, отметил функциональность его оснащения , а также качество покрытия спортзала.

Как сообщили на сайте правительства региона, Дрозденко подчеркнул, что данный комплекс удобный и недорогой.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса шло в рамках гос программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленобласти». Комплекс распахнул свои двери в конце прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ленобласти.

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