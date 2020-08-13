При обысках в офисах «Яндекса» никого не задержали

В «Яндексе» подтвердили информацию о появлении неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании. К настоящему моменту они ушли.

Об этом стало известно в четверг, 13 августа. Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в здание, где располагается отдел разработки и сервисов «Яндекса», а также в помещение с сотрудниками водительского хаба «Яндекс. Такси».

Как сообщили РИА Новости, при обысках никого не задержали. Из помещений ничего не изъяли.

Кроме того, в протоколах так и не были указаны основания обыска. В настоящее время выясняются детали случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что офисы, куда нагрянули вооруженные люди, были заблокированы, с сотрудникам не удавалось связаться.