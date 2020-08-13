«Сезон» на Коломяжском снесут ради строительства жилых домов

Жители Коломяжского проспекта лишатся гипермаркета «Сезон». Магазин снесут, а на его месте появятся новые дома. Территорию огородили.

«Сезон», расположенный в доме №13, прекратил работу 12 августа. Застройщик жилого комплекса «Приморский квартал» уже получил все необходимые разрешения. Как сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу «Мегалит — Охта Групп», он заключил договор с собственником магазина — ООО «Светлый путь». По соглашению территория, на которой находится магазин, должна быть передана для подготовки к строительным работам не позднее 1 июля текущего года.

На месте гипермаркета разместят дома 4-й очереди проекта «Приморский квартал».

В рамках все того же договора «Мегалит -Охта Групп» вложил деньги в строительство гипермаркета «Сезон» на Пулковском шоссе, который заработал 26 марта. Все обязательства перед владельцем торговой точки были выполнены, а потому застройщик приступает к следующему этапу работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Метрострое» опровергли информацию об остановке строительства шестой линии подземки Петербурга.