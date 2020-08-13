Администрация Петроградского района прокомментировала обрушение лепнины на машины

В четверг, 13 августа, на пересечении Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны с фасада дома №1/56 отвалился кусок лепнины и задел припаркованный рядом автомобиль.

О случившемся первыми рассказали пораженные местные жители, которые опубликовали кадры с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Вскоре администрация Петроградского района дала официальный комментарий по поводу случившегося.

Так, по данным администрации, на место обрушения штукатурного слоя незамедлительно приехали оперативные службы, опасный участок оградили. В ближайшее время специалисты обследуют фасад здания с целью выявления иных опасных участков. Капитальный ремонт фасада пострадавшего дома запланирован на следующий год. Представители администрации также добавили, что подтверждений информации о пострадавшем автомобиле у них нет: ни в управляющую компанию, ни муниципальным властям жалобы не поступали.

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