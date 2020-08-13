В пятницу в Петербурге потеплеет до +21

В пятницу в Петербурге потеплеет до +21
В Петербург возвращается тепло. Фото: Baltphoto

В пятницу, 14 августа, температура воздуха на территории Северной столицы, впервые за несколько дней, составит больше 20 градусов выше нуля.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, грядущей ночью столбик термометра в городе опустится до +10…+12 градусов, в некоторых районах похолодает и вовсе до +7 градусов. Днем, к счастью, станет значительно теплее: воздух прогреется до +19…+21 градусов.

В течение дня периодически будет дуть слабый юго-западный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление останется в норме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о завтрашней погоде на территории Ленинградской области. В соседнем регионе также будет тепло, однако ночью возможен туман. Днем же температура воздуха, вероятно, даже превысит петербургскую, синоптики прогнозируют до +23 градусов тепла.

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