66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка?

Певица Любовь Успенская, недавно пережившая тяжелый разлад в отношениях с 30-летней дочерью Татьяной, обрадовала и удивила поклонников, поделившись видеороликом с маленьким мальчиком.

Звезда выложила в своем Instagram видео, на котором малыш сидит на коленях у некоей женщины, напротив них — сама Успенская. Певица зовет мальчика к себе на руки, обнимает и целует его. «Мы нашли вам самого лучшего ребенка на свете. Получайте его, пожалуйста!», — сказала собеседница Успенской. Из этой фразы поклонники артистки сделали вывод, что она усыновила ребенка. Подпись к публикации только усугубила это впечатление: «Я мечтала о сыне , мечтала о детском смехе , а детском шуме и крике в моем доме», — поделилась Любовь Залмановна.