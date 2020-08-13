66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка?

66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка?
"Потрясающе, Любовь! Это самое лучшее, что вы могли сделать для себя и для этого ребенка, вашего сына!", - поторопились с поздравлениями подписчики. Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская, недавно пережившая тяжелый разлад в отношениях с 30-летней дочерью Татьяной, обрадовала и удивила поклонников, поделившись видеороликом с маленьким мальчиком.

Звезда выложила в своем Instagram видео, на котором малыш сидит на коленях у некоей женщины, напротив них — сама Успенская. Певица зовет мальчика к себе на руки, обнимает и целует его. «Мы нашли вам самого лучшего ребенка на свете. Получайте его, пожалуйста!», — сказала собеседница Успенской. Из этой фразы поклонники артистки сделали вывод, что она усыновила ребенка. Подпись к публикации только усугубила это впечатление: «Я мечтала о сыне , мечтала о детском смехе , а детском шуме и крике в моем доме», — поделилась Любовь Залмановна.

Однако все оказалось иначе: певица стала крестной мамой маленького Артема, сына Миланы Тюльпановой от брака с Александром Кержаковым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Успенскую уличили в романтических чувствах к молодому исполнителю Левану Кбилашвили.

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