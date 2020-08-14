Задержанных во время протестов в Минске обещают выпустить к утру

Задержанных во время протестов в Минске обещают выпустить к утру
Протесты в Белоруссии. Фото: скриншот видео Nexta

Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков заявил, что всех задержанных из изолятора на улице Окрестина в Минске выпустят на свободу до 6 утра.

Как сообщает в пятницу, 14 августа, издание tut.by, ночью к изолятору временного содержания подъехал Барсуков и пообещал всем собравшимся родственникам и друзьям задержанных, что всех выпустят из ИВС до 6 утра.

Днем ранее министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что отдал распоряжение об освобождении всех задержанных в ходе протестов в столице РБ.

Напомним, белорусы массово вышли на улицы после выборов президента, которые прошли 9 августа. По данным местного ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов.

После этого недовольные итогами голосования граждане вышли на улицы. Массовые протесты продолжаются в городах республики уже четвертый день.

ОМОН разгоняет людей, используя водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В результате столкновений погиб один гражданский, многие госпитализированы. Задержано около шести тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске силовики открыли огонь по людям, кричавшим с балконов.

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