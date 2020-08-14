В Петербурге ищут домушника, оставившего хозяйку квартиры на Заводской без долларов

В Петербурге ищут домушника, оставившего хозяйку квартиры на Заводской без долларов
Полиция разыскивает домушника. Фото: Baltphoto

В Невском районе полиция расследует квартирную кражу — у петербурженки украли почти более 78 тыс. рублей, хранившиеся в рублях и долларах.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 47-летняя хозяйка квартиры в доме №15 по улице Заводской. Она рассказала, что в течение недели была на даче, а когда приехала, обнаружила пропажу 10 тыс. рублей и 930 долларов США. Общий ущерб составил 78 187 рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный домушник пробрался в квартиру, подобрав ключи от двери. Обыскав всю квартиру, он нашел наличку, а после скрылся с места происшествия.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки хозяйки квартиры на полиграфе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжегазовики вынесли из квартиры пожилой петербурженки почти 170 тысяч.

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