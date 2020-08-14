В МВД Белоруссии опровергли информацию о избиениях задержанных на протестах

Заместитель главы МВД Республики Беларусь Александр Барсуков прокомментировал случаи издевательств над участниками несанкционированных митингов.

Барсуков уверил журналистов, что случаев жестокого обращения с гражданами страны со стороны представителей власти при задержаниях не было. Замглавы МВД подчеркнул, что обсудил сложившуюся ситуацию с каждым из находящихся в изоляторе нарушителем во время посещения Центра изоляции в Минске в ночь с 13 на 14 августа. Отметим, что уже в пятницу утром всех задержанных участников митингов было обещано отпустить по домам. Об этом сообщает новостной портал Tut.by в Telegram.

Напомним, волнения в Белоруссии начались в воскресенье, 9 августа. Жителей республики не устроили результаты президентских выборов, в ходе которых выиграл действующий глава Александр Лукашенко. Протесты и митинги сопровождаются многочисленными задержаниями, а также случаями травмирования среди участников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спикер сената Белоруссии Кочанова выступила с заявлением от имени Лукашенко.