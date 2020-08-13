Спикер сената Белоруссии Кочанова выступила с заявлением от имени Лукашенко

Спикер сената Белоруссии Кочанова выступила с заявлением от имени Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Спикер белорусского сената Наталья Кочанова сделала заявление от имени действующего президента республики Александра Лукашенко, впервые с начала массовых протестов по всей стране.

В четверг, 13 августа, в эфире государственного телеканала ОНТ председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова сообщила, что глава государства услышал позицию трудовых коллективов и распорядился изучить все факты задержаний последних дней. «Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», заявила спикер сената.

Кроме того, уже к вечеру сегодняшнего дня, по словам Кочановой, отпустили свыше тысячи задержанных участников несанкционированных мероприятий. Совершеннолетние — под обязательство о неучастии в подобных акциях, не достигшие совершеннолетия — под расписки родителям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская телеведущая Ольга Скабеева одобрила действия белорусского ОМОНа, избивающего мирных граждан.

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