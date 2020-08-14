В Петербурге пройдет «Гонка героев»

Летнее спортивное соревнование «Гонка героев» состоится в субботу, 15 августа, на военном полигоне «Песоченский» в Сертолово.

Для всех участников будет подготовлена специальная 10-километровая трасса, на которой установят 30 различных препятствий. Проверить свою ловкость, силу и умения во время прохождения нелегкого пути смогут две тысячи участников. Им предстоит пройти скалодром, различные рукоходы, проползти под танками, а также сделать многое другое прежде чем дойти до финиша.

Гонки для участников представят в трех различных вариантах. Новенькие смогут попробовать свои силы под присмотром тренера, опытные участники устоят массовый забег, а для профессионалов будет предложен формат Чемпионата.

Отметим, что регистрация участников будет осуществляться только при наличии средств индивидуальной защиты — перчаток и масок. Помимо этого, во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщается в официальной группе «Гонки Героев» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сразу 8 тыс. петербуржцев приняли участие в «ЗаБеге».