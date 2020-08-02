Сразу 8 тыс. петербуржцев приняли участие в «ЗаБеге»

Полумарафон прошел во всех регионах России и объединил около 150 тысяч любителей бега.

Сегодня, 2 августа, в России состоялся синхронных полумарафон «ЗаБег». В нем приняли участие жители 85 регионов страны, не стал исключением и Санкт-Петербург – на пробежку вышли восемь тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Владимира Кириллова.

Каждый стартовал с комфортной для него дистанции: 21 км, 10 км, 5 км и 1,5 км. Пока петербуржцы бежали, у них была возможность любоваться историческим центром. Власти отметили, что в связи с пандемией коронавируса пришлось особое внимание уделить соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Так, бегунам мерили температура, их просили носить маски и соблюдать дистанцию.

Напоминаем, что первый полумарафон «ЗаБег» состолся в 2017 году и с тех пор проводится каждый год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге начался всероссийский полумарафон «ЗаБег».