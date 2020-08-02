В Петербурге начался всероссийский полумарафон «ЗаБег»

При определении победителя будут учитывать средний показатель дистанции, осиленный участниками, соотношение бегунов к численности населения и среднюю скорость бега. Фото: Baltphoto

При определении победителя будут учитывать средний показатель дистанции, осиленный участниками, соотношение бегунов к численности населения и среднюю скорость бега. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 2 августа, бегуны Северной столицы присоединились ко Всероссийскому ежегодному полумарафону «ЗаБег».

В Санкт-Петербурге спортивное мероприятие стартовало в 9 утра, отправной точкой для атлетов стал Исаакиевский собор. Путь полумарафонцев следует через Английскую набережную и Благовещенский мост на Васильевский остров. Затем, мимо Меншиковского дворца и Тучкова моста, бегуны попадут на Петроградскую сторону.

Атлеты пробегут рядом с Петропавловской крепостью и свернут на Троицкий мост, после чего их ждет заключительная и главная часть маршрута — финишный участок Дворцовой набережной до Адмиралтейства в Александровском саду. В общем зачете участников, отметим, за звание «Беговой столицы» соревнуются все регионы России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ЗаБег» изменит движение общественного транспорта в Петербурге.