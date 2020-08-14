В Петербурге начали устанавливать памятник Виктору Цою

В Петербурге начали устанавливать памятник Виктору Цою
Памятник уже привезли в сквер. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Памятник известному рок-музыканту и солисту группы «Кино» Виктору Цою начали устанавливать в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.

В пятницу, 14 августа специалисты начали работу по установке трехметрового монумента. Напомним, что памятник начали создавать еще в 2018 году, а в последствии никак не могли установить. Позднее выяснилось, что в постаменте была обнаружена трещина.

Скульптура музыканта полностью повторяет его внешний вид и стойку, запечатленную на фотографии, которую в свое время сделал Юрий Чашкин. На ней Цой стоит с гитарой, скрестив руки.

В конце июля по заказу фонда Ю. Ю. Жорно, в сквере Кировского района установили постамент для памятника. Саму скульптуру обещали привезти и поставить до конца августа. Сегодня стало известно, что памятник уже привезли на свое законное место для установки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятник Виктору Цою в Петербурге установят до конца августа.

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