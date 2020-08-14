Столкновение двух иномарок в Калининском районе привело к гибели одного из водителей

Смертельное ДТП произошло в пятницу днем, 14 августа, на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера.

Согласно имеющейся на настоящее время информации, 23-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ISUZU пытался совершить поворот налево, но врезался в проезжавший по встречной полосе движения Land Rover, в котором находился 48-летний водитель. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель ISUZU получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Пострадавший водитель Land Rover серьезно пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту аварии сотрудниками правоохранительных органов начата проверка. Выясняются все причины столкновения и обстоятельства, которые привели к ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой на Заневском.