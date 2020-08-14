Полицейские задержали мужчину, который украл в Пулково деньги из коробки с пожертвованиями

Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту злоумышленника, который пытался присвоить себе деньги, предназначенные для больных детей.

Накануне транспортными полицейскими был получен сигнал о произошедшей краже денег из ящика для сбора средств на благотворительность. Выяснилось, что некий мужчина обратил внимание на купюры, лежащие в прозрачной коробке, и решил забрать их себе. Для этого он перенес короб подальше от его основного места, прикрыл чемоданом, вскрыл ящик и забрал деньги. Инцидент произошел в центральном пассажирском терминале Пулково. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Причиненный ущерб правоохранители оценили в 34 тысячи рублей. Данные деньги собирались для организации, помогающей детям-инвалидам и взрослым. По подозрению в совершении противоправного действия полицейские задержали 38-летнего петербуржца.

По факту кражи в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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